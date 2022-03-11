Директор «Брянских бань» задерживал зарплату работникам

Руководителя оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Прокуратура Брянска выяснила, что в муниципальном предприятии «Брянские бани» работникам задерживают зарплату. По коллективному договору работники должны получать деньги 15 и 25 числа каждого месяца. Но три месяца эти сроки нарушались.

Директора предприятия привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тысяч рублей.