Дроны «Баба–яга» повредили 20 автомобилей в брянском посёлке Белая Березка

Дроны «Баба–яга» повредили два многоквартирных дома и 20 автомобилей в брянском посёлке Белая Берёзка. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

5 сентября ВСУ атаковали посёлок городского типа Белая Берёзка в Суземском районе. На неселённый пункт напали дроны «Баба–яга». В двух многоэтажных домах выбиты окна и частично разрушены фасады. Кроме того, повреждения получили 20 автомобилей. Люди на происшествии не пострадали.

«После работы оперативных служб комиссия по оценке ущерба проведет обследование поврежденного имущества», – уточнил Александр Богомаз.