За сутки дроны дважды атаковали брянский посёлок Белая Берёзка. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне вечером FPV дрон атаковал посёлок Белая Березка Трубчевского района. Повреждения получили два два легковых автомобиля.

А утром 22 июня произошло второе нападение FPV дронов. На этот раз в Белой Березке были повреждены дом, квартира в многоэтажном доме и легковой автомобиль.

Люди на происшествиях не пострадали.