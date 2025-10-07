Дроны напали на деревню в Погарском районе накануне

Мужчина ранен при атаке дронов на деревню в Погарском районе накануне вечером. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером 6 октября ВСУ атаковали Погарский район. Дроны-камикадзе напали на деревню Горицы. Ранения получил мужчина. Его быстро доставили в больницу.

Глава региона Александр Богомаз пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.