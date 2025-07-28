Дроны ВСУ напали на автомобиль в Севском районе. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

28 июля ВСУ атаковали населённый пункт Подлесные Новоселки в Севском районе. FPV-дронов нанесли целенаправленный удар по движущемуся гражданскому автомобилю. Машина была полностью уничтожена. Ранения получил водитель. Мужчину доставили в больницу.

Губернатор Александр Богомаз пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.