Два беспилотника сбили ночью на Брянщиной

Два беспилотника сбили военные ночью на Брянщиной. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь с 25 на 26 сентября военные Министерства обороны РФ пресекли очередное нападение ВСУ на Брянскую область. Над регионом заметили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

Люди на происшествии не пострадали. Разрушений также нет.