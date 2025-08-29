Два человека пострадали из-за атаки дронов в Брянской области накануне

Два человека пострадали из-за атаки дронов в Суземском и Стародубском районах накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне вечером произошло несколько нападений ВСУ на Брянскую область. Так, в селе Алешковичи Суземского района FPV-дроны атаковали сельхозтехнику. При сбросе взрывного устройства повреждены грузовой автомобиль и трактор.

Ранения получил водитель «КАМАЗа». Мужчину отвезли в больницу.

Вторая атака дронов произошла в селе Воронок Стародубского муниципального округа. При сбросе взрывных устройств повреждены четыре гражданских автомобиля и два автомобиля спецслужб. Лёгкие ранения получил мужчина. Его госпитализировали.

Губернатор пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.