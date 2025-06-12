Два человека пострадали при атаке дронов в Климовском районе

Два человека пострадали при атаке дронов на село в Климовском районе накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Брахлов Климовского района. При нападении ранения получили два мирных жителя. Мужчин доставили в больницу.

«Уважаемые земляки, враг продолжает варварски атаковать наше приграничье. Пожалуйста, будьте бдительны и осторожны! Берегите себя и своих близких!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.