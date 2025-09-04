Два человека пострадали при нападении дронов на Климовский район

Водители автобуса и комбайна пострадали при нападении дронов на Климовский район. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

4 сентября ВСУ атаковали Климовский район. FPV-дроны нанесли удар по рейсовому автобусу на автодороге между посёлками Соловьевка и Каменский Хутор.

«В результате варварских действий киевского режима, к сожалению, ранен водитель автотранспорта. Пассажиров в автотранспорте не было», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Второй удар ВСУ по пассажирскому транспорту произошёл в селе Чуровичи. Техника значительного повреждена, но люди на происшествии не пострадали.

А в селе Бровничи дроны атаковали работающий в поле комбайн. Лёгкую контузию получил механизатор. Ему оперативно оказали помощь врачи.

На местах происшествия работают оперативные и экстренные службы.