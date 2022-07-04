Два человека пострадали в аварии в Дубровке

За рулём был пьяный водитель.

В аварии в Дубровке Брасовского района два человека получили травмы.

По информации ГИБДД, 30-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в столб. Вытаскивать пострадавших из машины пришлось спасателям.

Водитель получил перелом ноги. 21-летняя пассажирка сломала руку и ушибла лоб.

Освидетельствование подтвердило, что автомобилист пьян. Также он не был пристёгнут ремнём безопасности. На мужчину инспекторы составили несколько протоколов.