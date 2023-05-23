Два дома сгорели в село Курковичи после обстрела
Два дома сгорели в село Курковичи после обстрела Стародубского округа. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Сегодня утром ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание двух домовладений, повреждена хозяйственная постройка. Оперативные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.
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