Два микроавтобуса столкнулись в Брянске

Пострадала 59-летняя пассажирка.

В полицию из больницы поступило сообщение об обращении женщины с травмой ноги. 59-летняя жительница Брянска рассказала, что находилась в салоне микроавтобусе Peugeot, который попал в ДТП на проспекте Московском.

В Госавтоинспекции выяснили, что 49-летний водитель Peugeot врезался в остановившийся на светофоре микроавтобус FIAT. На автомобилиста составили протоколы. Полиция проводит проверку.