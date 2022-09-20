Две машины пострадали в непогоду в Брянске

Сильный ветер стал причиной повреждений двух автомобилей в областном центре. Об этом сообщили в горадминистрации.

В понедельник, 19 сентября, на Брянскую область обрушился сильный ветер с дождем. В Брянске штормовой ветер повалил 14 деревьев. Больше всего их пострадало в Бежицком районе: по улицам Орловской, Куйбышева, Болховской, Фабричной, Дятьковской, на переулках Брянском и Почтовом. Упавшие деревья повредили два автомобиля. Люди не пострадали.

Спасатели освободили дороги и тротуары от упавших деревьев. Коммунальщики чистили ливнёвки и дождеприемники от листвы и веток, чтобы избежать засоров.