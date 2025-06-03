Двое мужчин пострадали при атаке дронов на брянские сёла. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне FPV-дроны ВСУ напали на село Азаровка Стародубского муниципального округа и село Полевые Новоселки Суземского района. Они нанесли целенаправленный удар по гражданским автомобилям. Осколочные ранения получили двое мужчин. Их оперативно доставили в медучреждения.

Губернатор Брянской области пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Уважаемые жители! Враг подло и бесчеловечно атакует наше приграничье, совершая варварские действия против мирных граждан. Будьте осторожны и бдительны! Берегите себя и своих близких!» — подчеркнул Александр Богомаз.