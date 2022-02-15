Двух брянцев за разбой и вымогательство задержала полиция

Злоумышленники потребовали у потерпевших 35 тысяч рублей на оплату штрафов за пьяное вождение.
В полицию Бежицкого района обратились два жителя Брянска. На потерпевших напали неизвестные, избили их и требуют денег. Двум злоумышленникам жертвы передали 10 тысяч рублей, но визиты не прекратились.
Стражи порядка задержали подозреваемых у дома заявителей. 30-летний и 33-летний жители Брянска уже ранее были судимы.
Подозреваемые рассказали, что в первый раз приехали к потерпевшим, чтобы урегулировать конфликт между ними и родственником одного из мужчин. Они все обсудили и разошлись.
Нетрезвые злоумышленники поехали на машине и их остановил наряд ДПС. На водителя составили протокол, а машину отправили на штрафстоянку. Виноватыми фигуранты посчитали заявителей. Свои расходы они оценили в 35 тысяч рублей и стали кулаками выбивать компенсацию.
Возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до 12 лет колонии.
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