Экс-замначальника полиции Брянска на 8,5 лет угодил в колонию за серию коррупционных преступлений

Бывшего замначальника Управления МВД России по городу Брянску Юрия Соколова приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере, сообщили в региональной прокуратуре.
Основанием для возбуждения уголовного дела стала серия коррупционных эпизодов в деятельности полковника полиции. Чтобы вывести его на чистую воду, оперативники на протяжении нескольких лет собирали информацию путем неустанной слежки.
По данным надзорного ведомства, в июле 2020 года Соколов через знакомого краснодарского адвоката получил от жителя Брянска 50 тысяч долларов США, эквивалентных 3,5 миллиона рублей. Спустя полгода правоохранитель намеревался получить от брянца еще 200 тысяч долларов США (15 млн рублей). Деньги якобы служили гарантией непривлечения к уголовной ответственности.
Весной 2022 года высокопоставленный страж порядка решил провернуть криминальную схему уже черед другого адвоката. На кону стояла крупная сумма в виде ежемесячных платежей от местного предпринимателя. Взамен ему обещали не создавать помех для развития бизнеса и общее покровительство. Если бы коррупционная сделка состоялась, Соколов вкупе мог бы получить 14,4 миллиона рублей из расчета: 600 тысяч — каждые тридцать дней.
Между тем, экс-замначальника городского УМВД не признал свою вину. Однако не смог пояснить и богатые источники доходов, позволившие приобрести особняк с дизайнерским ремонтом, автомобили Lexus и Toyota, а также многочисленные предметы роскоши.
Завершилась эта резонансная история в суде Советского района Брянска. Помимо лишения свободы, виновный остался без звания полковника полиции. Помимо того, ему предстоит заплатить в бюджет сумму взятки, три с половиной миллиона рублей, и компенсацию такого же размера.
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