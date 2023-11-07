Экспозицию Брянщины открыли на выставке «Россия» на ВДНХ

Экспозицию о Брянской области открыли в День народного единства на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Москве на ВДНХ в День народного единства открыли Международную выставку-форум «Россия». Она стартовала с масштабного флешмоба. В нем поучаствовали несколько тысяч человек.

На выставки открылась экспозиция Брянской области. О достопримечательностях и достижениях региона гостям рассказал актёр театра и кино Андрей Кайков. Он также вспомнил о любимых местах детства и великих земляках.