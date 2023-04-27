Электричество пропало в Климово после обстрела

«Украинские националисты совершили обстрел по территории поселка Климово. Пострадавших нет. В результате атаки нарушено энергоснабжение, в поселке отсутствует электричество. На месте работают оперативные службы. После проведения всех необходимых мероприятий аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам», – уточнил глава региона.

На железнодорожном вокзале Смоленска установили фандомат На железнодорожном вокзале Смоленска установили фандомат по приему пластиковой и металлической тары. Первые 10 фандоматов на вокзалах Москвы были установлены в 2022 году. За время их работы удалось достичь значимых результатов: собрать и отправить на переработку около 157 тыс. единиц пластиковой и металлической тары, что составляет примерно 6 тонн чистого сырья, пригодного для переработки, а

4 млрд рублей на развитие Краткие итоги визита Михаила Мишустина в регион. На прошлой неделе на Смоленщине с рабочим визитом побывал премьер-министр Михаил Мишустин, который провёл встречу с врио губернатора Василием Анохиным. Стороны договорились о том, что Правительство РФ направит дополнительно около 4 млрд рублей на ремонт дорог, модернизацию коммунальной инфраструктуры и системы здравоохранения региона. В ходе рабочей встречи Василий

Социальный координатор слушает! В Смоленской области запустили онлайн сервис для участников СВО и членов их семей «Zа добро». Хорошими новостями поделился со смолянами врио губернатора Василий Анохин. Сервис позволяет задать вопрос, сообщить о проблеме и получить обратную связь. Он работает в закрытом режиме, а зарегистрироваться в нём помогают сотрудники Центра поддержки участников СВО и членов их семей, который

Генеральная уборка Смоленская область присоединилась ко Всероссийскому субботнику. Акция прошла во всех районах Смоленщины — жители привели в порядок улицы, общественные пространства и памятные места. В субботнике принял участие и врио губернатора Василий Анохин, который вместе с командой убрал улицу Войкова в Смоленске. «Выбрал одно из самых неухоженных мест в историческом центре города. Местные жители подтвердили, что

Расписание некоторых пригородных поездов в Смоленской области изменится в праздничные дни мая В праздничные дни мая изменится график движения некоторых пригородных поездов в Смоленской области. Изменения коснутся следующих поездов: № 6323/6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая и № 6207 Вязьма – Сафоново проследуют по маршруту 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая; № 6906/6905 Смоленск – Рославль, № 6903 Рославль – Брянск и № 6433/6434 Вязьма –