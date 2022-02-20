Город32

Ещё девять брянцев умерли от коронавируса

2022, 20 февраля 13:16 Лента новостей
Ещё девять брянцев умерли от коронавируса
Источник фото

За сутки заболели 1301 жителей.

Оперативный штаб Брянской области обновил статистику по заболеваемости коронавирусом.

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 1301 жителя. В больницу попали 102 человека. Девять брянцев умерли, а 1788 — выздоровели.

В лабораториях провели 5130 ПЦР-тестов.

 

Читайте также
500 мест для беженцев подготовили в Брянской области
20 февраля 12:37
500 мест для беженцев подготовили в Брянской области
От коронавируса умерли 10 брянцев
19 февраля 12:00
От коронавируса умерли 10 брянцев
Брянская область примет беженцев из Донбасса  
19 февраля 11:52
Брянская область примет беженцев из Донбасса  
Брянцы стали реже звонить в службу 122
18 февраля 18:10
Брянцы стали реже звонить в службу 122

Новости регионов

18.02.2022 13:10
Расписание некоторых пригородных поездов в Смоленской области изменится в праздничные дни февраля и марта
В предпраздничные и праздничные дни, 23 февраля и с 4 по 8 марта 2022 года, изменится график движения некоторых пригородных поездов в Смоленской области. Изменения коснутся следующих поездов: — № 6323 и 6324 сообщением Дятьково – Фаянсовая проследуют по маршруту 23 февраля и 5 – 8 марта; — № 6906/6905 Смоленск – Рославль и №
16.02.2022 13:57
Поставить диагноз
Несмотря на то, что борьба с распространением коронавируса отнимает много ресурсов, в регионе продолжают усиливать диагностическую базу учреждений здравоохранения и приобретать современное медоборудование, которое помогает лечащему врачу установить причину недомогания пациента. На днях такое оборудование появилось на вооружении у консультативно-диагностической поликлиники №1 на улице Чаплина в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.
16.02.2022 13:55
Больничный на «дистанте»
Ещё недавно смолянам с коронавирусом, чтобы продлить или закрыть больничный, приходилось идти в  поликлинику, сидеть в огромных очередях в окружении таких же больных людей. Порой ожидание приёма растягивалось на  многие часы, что вызывало раздражение и негативные отзывы со стороны пациентов. Эти правила остались в прошлом. Теперь смолянам с COVID-19 будут оформлять листки нетрудоспособности дистанционно. Губернатор
16.02.2022 13:53
Когда придёт врач?
Как в регионе организована работа первичного звена здравоохранения. Стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса продолжает вносить серьёзные изменения в планы и жизнь смолян, а также в работу всей системы здравоохранения региона, особенно её амбулаторного звена. Специалисты констатируют: омикрон-штамм уже является доминирующим на Смоленщине — доля инфицирования им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев. Текущую эпидситуацию
15.02.2022 12:05
Московская железная дорога призывает учащихся соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте в связи с возобновлением очного обучения в Смоленской области
В связи с возобновлением очного обучения в школах Смоленской области специалисты  Московской железной дороги усилят работу по  профилактике детского травматизма на железнодорожном транспорте. Железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проведут рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности. Особое внимание уделяется участкам, рядом с которыми расположены образовательные учреждения. В школах Смоленска и области возобновятся профилактические

Актуальные темы

Лента новостей
На привязанном к машине тюбинге катали детей в Жуковском районе
Лента новостей
Появились подробности аварии с военными грузовиками в Злынковском районе (ВИДЕО)
Происшествия
Военный грузовик попал в аварию под Унечей
Лента новостей
Обвиняемый в педофилии брянский депутат предстанет перед судом
Лента новостей
Брянская область примет беженцев из Донбасса  

Новости партнёров

Звуковая реклама
Звуковая реклама

На этой неделе в Брянское УФАС России поступил о  распространении звуковой рекламы. Данная тема очень актуальна, так как многие рекламодатели используют звуковую рекламу  самостоятельно, не прибегая к помощи рекламораспространителей и тем самым,  как правило нарушая закон.

«Ростелеком» продлевает сроки приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее»
«Ростелеком» продлевает сроки приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» увеличивает период приема заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее».

Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится в праздничные дни февраля и марта
Расписание некоторых пригородных поездов в Брянской области изменится в праздничные дни февраля и марта

В предпраздничные и праздничные дни, 23 февраля и с 4 по 8 марта 2022 года, изменится график движения некоторых пригородных поездов в Брянской области.

Игорь Маковский поздравил коллектив сотрудников «Удмуртэнерго» с 59-летием филиала
Игорь Маковский поздравил коллектив сотрудников «Удмуртэнерго» с 59-летием филиала

18 февраля День рождения отмечает филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Удмуртэнерго». Крупнейшей электросетевой компании Удмуртской Республики в 2022 году исполняется 59 лет.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».