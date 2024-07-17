Ещё два беспилотника сбили над Брянской областью
Ещё два беспилотника уничтожили система ПВО над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Ранним утром 17 июля военные Министерства обороны России пресекли очередную атаку на Брянскую область. Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа заметили над Суражским районом. Система противовоздушной обороны уничтожила нарушителей.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Александр Богомаз.
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