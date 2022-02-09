Ещё две камеры фиксации нарушений установили в Брянске

Всего в областном центре расположено 55 комплексов.

Две новые камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установили в Брянске. Их разместили на улицах Речная, 23 и Почтовая, 108. Они фиксируют превышение скорости.

Всего в городе расположено 55 комплексов фотовидеофиксации. Места их установки отмечены на интерактивной карте.