Ещё один житель Погара пострадал при атаке дронов накануне. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне днём произошло очередное нападение ВСУ на жителей посёлка Погар Погарского района. Дрон-камикадзе нанёс удар по движущемуся гражданскому автомобилю. Мужчина 1946 года рождения получил ранения. Его отвезли в больницу. Машина серьёзно повреждена.

Глава региона Александр Богомаз пожелала пострадавшему скорейшего выздоровления.