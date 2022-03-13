Ещё пять брянцев умерли от COVID-19

За прошедшие сутки заболел 341 человек. 26 жителей попали в больницу. Выздоровели 1249 брянцев, а умерли — пять.

Железнодорожники МЖД приняли участие во Всероссийской акции «Своих не бросаем!» Сегодня на всех железных дорогах страны прошла Всероссийская акция железнодорожников «Своих не бросаем!». Местом проведения акции на Московской железной дороге стал Киевский вокзал, откуда многие годы отправлялись и прибывали поезда с Украины. На мероприятии выступили руководство ОАО «РЖД», депутаты Госдумы, работники предприятий, представителей профсоюзной организации и молодежи. Участники выразили единодушную поддержку действиям российской армии в

Вместе в большой мир. Стань наставником для подростка из детского дома. Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Ярославской и Смоленской областей. Наставник для подростка из детского дома — это обычный человек, не обладающий сверхспособностями или особыми чертами характера, который регулярно общается с воспитанником детского дома, становится ему другом, поддержкой и опорой, связью с миром за стенами учреждения и примером

Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах в марте В марте железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах. До конца месяца в Смоленской области на полигоне Московской железной дороги пройдет акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия автомобилистам напомнят правила пересечения путей и расскажут о последствиях нарушения ПДД на переездах. С начала года по вине автомобилистов произошло одно дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде 372 км, расположенном

Молоко на сдачу На календаре — весна, а это значит, что совсем скоро коров выгонят на луга и начнётся сезон большого молока. К нему готовятся не только аграрии. В регионе разрабатывают комплекс дополнительных мер господдержки для стимулирования роста производства молочной продукции. Об этом в том числе шла речь в ходе рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл с

Протянуть руку помощи Смоляне глубоко сопереживают вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской Народных Республик и готовы оказать им всяческую поддержку, в том числе вещами и продовольствием. В регионе организованы пункты приёма гуманитарной помощи, которые работают на базе: — регионального ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтёрства) по адресу: ул. М. Расковой, 11а (понедельник — пятница: с 9.00 до 19.00;