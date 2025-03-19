Фестиваль боевых искусств прошёл в Брянске

Фестиваль боевых искусств,посвященный 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошёл в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске прошёл Фестиваль боевых искусств. Его посвятили 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

В церемонии открытия приняли участие губернатор региона Александр Богомаз, спикер Валентин Суббот, сенатор РФ Василий Попадайло, представители органов власти, общественных организаций и религиозных конфессий, волонтеры, студенты и спортсмены.

«Такие виды боевых искусств, как самбо, каратэ, бокс, дзюдо, рукопашный бой и другие, помогают мальчишкам стать настоящими мужчинами, уверенными в себе. Быть настоящими защитниками Родины! Многие из тех, кто сегодня участвует в специальной военной операции, прошли школу спорта, побеждали в спортивных поединках, а сегодня приближают Победу, которую мы все так ждем!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Перед началом фестиваля зрители посмотрели документальный фильм, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Под лазерное шоу выступили творческие коллективы Брянщины.

Спортсмены 17 федераций боевых искусств, в том числе из Гомеля Республики Беларусь, продемонстрировали свои навыки.