Фестиваль боевых искусств прошёл в Брянске

Фестиваль боевых искусств,посвященный 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошёл в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске прошёл Фестиваль боевых искусств. Его посвятили 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
В церемонии открытия приняли участие губернатор региона Александр Богомаз, спикер Валентин Суббот, сенатор РФ Василий Попадайло, представители органов власти, общественных организаций и религиозных конфессий, волонтеры, студенты и спортсмены.
«Такие виды боевых искусств, как самбо, каратэ, бокс, дзюдо, рукопашный бой и другие, помогают мальчишкам стать настоящими мужчинами, уверенными в себе. Быть настоящими защитниками Родины! Многие из тех, кто сегодня участвует в специальной военной операции, прошли школу спорта, побеждали в спортивных поединках, а сегодня приближают Победу, которую мы все так ждем!» — подчеркнул Александр Богомаз.
Перед началом фестиваля зрители посмотрели документальный фильм, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Под лазерное шоу выступили творческие коллективы Брянщины.
Спортсмены 17 федераций боевых искусств, в том числе из Гомеля Республики Беларусь, продемонстрировали свои навыки.
19.03.2025 10:59
Поддержка ветеранов
В Смоленске под председательством губернатора Василия Анохина прошло заседание Орг-комитета по подготовке и празднованию 80‑летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам главы региона, ключевое – это поддержка «главных героев юбилейной даты, которые смогли выстоять и победить, отстроить разрушенную страну и сделать её сильной державой». «Приняли решение добавить 20 тысяч рублей к едино- временной федеральной выплате, установленной к юбилейной дате по указу нашего президента Владимира Владимировича
19.03.2025 10:58
Новый резидент
Региональные власти продолжают курс на наращивание и укрепление инвестиционного потенциала Смоленщины. У особой экономической зоны «Стабна» появился новый резидент – инновационная компания в сфере обработки металлов и 3D-печати «Горизонт покрытий». Об этом рассказал губернатор Василий Анохин. Известно, что компания в ближайшие два года планирует построить новый производственный комплекс и начать выпуск свыше 200 тонн металлических порошков в год. Они применяются в изготовлении сплавов для современного промышленного
19.03.2025 10:57
В команде
До окончания регистрации в региональную программу «Герои СВОего времени. Смоленск» осталось несколько дней – документы принимаются до 23 марта. Как напомнил губернатор Василий Анохин, главная цель программы – сделать участников специальной военной операции мощной опорой для гражданских ведомств, предприятий и общественных организаций в Смоленской области. Тем временем принято решение об усилении региональной команды – по словам Василия Анохина, в состав общественного совета вошла участница
19.03.2025 10:56
Важная миссия
В регионе побывала большая делегация журналистов. Смоленск – город с богатой историей, который многократно переживал осады, разрушения и горечь утрат, но никогда не был покорён. Президент Владимир Путин не раз подчёркивал выдающееся место смоленской земли в истории России: «Все мы хорошо знаем и гордимся тем, какую огромную роль в истории всегда играл Смоленск – город-герой, щит России». Всё это могли увидеть и оценить члены
12.03.2025 11:18
От мечты – к делу: Как соцконтракт открывает новые горизонты
Мечты о тихой жизни на земле и собственном хозяйстве для многих так и остаются мечтами. Но для жителей Демидовского района социальный контракт стал тем самым ключом, который открыл дверь в новую реальность. Государственная поддержка помогла им не только поверить в свои силы, но и сделать уверенные шаги в развитии личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Из города – на село Наталья Марченкова сменила шум города на деревенский быт. Коза, два маленьких
12.03.2025 11:16
На все 100!
Объём инвестиций в основной капитал по итогам 2024 года в Смоленской области составил 108, 5 млрд рублей. И это исторический рекорд в одном из ключевых направлений развития региона. «Ещё год назад объём инвестиций составлял 95 млрд рублей, и мы планомерно двигались к тому, чтобы преодолеть новый рубеж», – отметил губернатор Василий Анохин. Рост обеспечили предприятия