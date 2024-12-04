Форум Движения Первых прошёл в Брянске

Форум Движения Первых «Навстречу мечте» прошёл в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянском областном губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина стартовал региональный форум Движения Первых «Навстречу мечте». В церемонии открытия приняли участие губернатор региона Александр Богомаз, заместитель председателя правления Движения Первых Ксения Янова, сенатор Российской Федерации Василий Попадайло.

На мероприятии обсудили итоги работы общественного движения в Брянской области за год. В «Движении первых» участвуют более 80 тысяч жителей региона. Они реализуют проекты в области и на всероссийском уровне. Победителям и призерам конкурсов на церемонии вручили награды.

«Россия — великая страна, которую наши предки создавали на протяжении столетий, и главная задача — ее сохранить, развивать, защищать, двигать вперед. Нет другой такой страны, как Россия, и ее хозяева, ее будущее — наша молодежь! От всей души желаю, чтобы наставники ставили великие задачи, а наши молодые люди были первыми в любом направлении и превращали мечты в реальность! » – подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.

Работа форума продолжилась на тематических площадках. Там участники обменивались инновационными формами работы, практиками в работе с детьми и молодежью.