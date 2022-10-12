ФСБ пресекли террористический акт в Брянске

Сотрудники ФСБ России пресекли подготовку диверсионно-террористического акта на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Об этом сообщили на сайте Федеральной службы безопасности России.

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, 1967 года рождения. По заданию СБУ он прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России. Там он изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств.

На арендованной квартире мужчина под контролем специалиста-взрывотехника украинской спецслужбы собрал самодельное взрывное устройство. Потом он провел разведку на складе транспортно-логистической компании в Брянске. Задержанный планировал осуществить взрыв большой мощности.

Изготовленное а основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте изъяли специалисты ФСБ.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы». Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием.