Газопровод повреждён при атаке посёлка Белая Берёзка. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

4 апреля ВСУ нанесло ряд ударов по объектам энергетики Брянской области. При атаке беспилотников по посёлку Белая Берёзка в Трубчевском районе повреждены несколько газопроводов низкого давления. Жители остались без газа.

Кроме того, ВСУ обстреляли энергообъекты филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». Из-за обрыва проводов высоковольтной линии без электричества остались жители Климовского района. Специалисты оперативно восстановили энергоснабжение.