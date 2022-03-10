Гендиректор брянского предприятия задолжал работникам около восьми миллионов рублей
Подозреваемый также не заплатит 10 миллионов рублей налогов.
Региональный Следком расследовал уголовное дело в отношении гендиректора ООО «НПФ «Электроаппарат». Его обвиняют в невыплате заработной платы и налоговых сборов.
По версии следствия, руководитель предприятия пять месяцев не платил зарплату 123 работникам. Сотрудникам он задолжал 7,8 миллиона рублей. Имеющиеся на счетах предприятия деньги он расходовал на другие цели. Кроме того, от налогообложения он скрыл более 10 миллионов рублей.
После вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате сотрудникам.
Уголовное дело направили в Советский районный суд Брянска.
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