Главное следственное управление СК расследует уголовное дело об обрушении моста по Выгоничами. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России.

31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области обрушился путепровод. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд. Семь человек погибли, свыше 60 – пострадали.

В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи проходящий железнодорожный состав упал с поврежденного моста на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и 2 его помощника.

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать уголовное дело по факту происшествия Главному следственному управлению ведомства. На месте происшествий работают сотрудники СК России.