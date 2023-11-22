Губернатор наградил лучших брянских предпринимателей
Губернатор наградил победителям конкурса на звание лучшего предпринимателя Брянщины.
В правительстве Брянской области чествовали бизнесменов. Губернатор региона вручил награды победителям конкурса на звание лучшего предпринимателя. Ими стали представители промышленности, торговли, строительства, туризма, сельского хозяйства, транспорта.
«Рост оборота, инвестиций и налогов говорят о том, что малый и средний бизнес в Брянской области динамично развивается. В регионе трудятся 37 тысяч субъектов и более 100 тысяч работников малого и среднего бизнеса», – подчеркнул глава региона.
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