Гуманитарную помощь отправили из Брянска в Белгород

30 тонн гуманитарной помощи отправили из Брянска в Белгород. Об этом сообщили в городской администрации.

Шебекинский и Грайворонский городские округа, расположенные в Белгородской области последние несколько недель регулярно подвергаются обстрелам. По инициативе губернатора Брянской области Александра Богомаза помочь соседям решили сотрудники администрация, горсовета, а также предприятия и бизнесмены Брянска.

30 тонн круп, сахара, макарон, подсолнечного масла, сгущённого молока, тушенки, бутилированой воды и сладостей для детей рассортировали и упаковали. Две машины с грузом в Белгородскую область сопроводит глава города Брянска Марина Дбар.