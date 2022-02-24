Иномарка врезалась в дерево в Клинцовском районе

50-летняя пассажирка получила травмы.

На 18 километре автодороги «Клинцы-Сураж» в Клинцовском районе произошла авария с пострадавшими. По данным ГИБДД, 48-летняя женщина-водитель Chevrolet Cobalt не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги в кювет и врезалась в дерево.

В ДТП пострадала 50-летняя пассажирка. Врачи диагностировали у женщины перелом ключицы со смещением и ушиб плечевого сустава. Её доставили в больницу.