Иномарка врезалась в фонарный столб в Брянске

Водитель не был пристёгнут ремнём безопасности.

ДТП произошло на улице 50-й Армии в Брянске.

По информации ГИБДД, 35-летний водитель Kia Ceed при обгоне не справился с управлением и врезался в электрический столб.

У 35-летнего водителя врачи диагностировали рваную рану коленного сустава, ушиб и ссадину лба. Инспекторы выяснили, что он был не пристёгнут ремнём безопасности.