Команда брянского губернатора победила в Ночной хоккейной лиге

Команда брянского губернатора «Партизан» победила в региональном этапе Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщили в департаменте физкультуры и спорта.

На ледовой арене в Володарском районе Брянска подвели итоги регионального этапа Ночной хоккейной лиги. На льду встретились команды правительства региона под руководством губерантора Александр Богомаза и УМВД «Динамо». В сборные вошли сильнейшие игроки дивизионов 40+ и 50+. Матч со счётом 9:4 выиграла команда губернатора.

После игры прошла церемония вручения наград победителя и призерам регионального этапа Ночной хоккейной лиги. В дивизионе 40+ впервые выиграл брянский «Камелот». В тройку лидеров вошли «Партизан» и «Спартак» из Брянска.

В дивизионе 50+ чемпионом стал брянский «Партизан». Серебряные награды достались «Спартаку» из Брянска, а «бронза» — хоккеистам из Клинцов.