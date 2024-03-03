Команда брянского завода обыграла соперников из Новочеркасска

Команда Брянского машиностроительного завода обыграла соперников из Новочеркасска. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В рамках «Ночной хоккейной лиги» в Брянской области прошёл матч между командами Брянского машиностроительного завода и Новочеркасского электровозостроительного завода. Игра закончилась со счётом 5:3 в пользу БМЗ.

Посетили матч губернатор региона Александр Богомаз и Первый зампредседателя комитета Госдумы ФС РФ Алексей Журавлев.

«Уже 13 лет в Брянской области проходят матчи «Ночной хоккейной лиги». Когда-то мы начинали с одной команды, а в сезоне этого года соревнуются уже 40, в том числе и команда «БМЗ». В 2019 году она победила в «Лиге Надежды» всероссийской Ночной Хоккейной Лиги, а в прошлом году стала пятикратным чемпионом в региональной Ночной хоккейной лиге», — отметил Александр Богомаз.