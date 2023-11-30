Комиссия проверила квартиры для переселенцев в многоэтажках Брянска

Комиссия проверила квартиры для переселенцев в двух новых многоэтажках Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Комиссия в составе и.о. главы администрации Сергея Антошина, замглавы Станислава Кошарного, депутатов облдумы и сотрудников городского комитета ЖКХ принималу у подрядчиков квартиры в новых домах. Они предназначены для переселенцев из аварийных многоэтажек.

В Бежицком районе на переулке Ржевский, 18 за год подрядчик «Монолитстрой» возвёл многоэтажку на 138 квартир. Сюда переедут семьи из более чем 20 домов. В квартирах сделан ремонт, установлена сантехника. Комиссия оценила тепло и комфорт в новом доме.

Также проверка прошла в многоэтажке на улице Толстого в микрорайоне на Флотской.

«Уверен, что люди будут довольны. Один только вид из окна чего стоит. Скоро рядом достроят детский сад и школу – микрорайон уже сейчас востребован, особенно у молодых семей. Жилплощадь – дорогая. Но мы нашли возможность выкупить 14 квартир для переселенцев из аварийного жилья», — подчеркнул Антошин.

В этом году в Брянске семьи из аварийных домов переехали в почти 500 квартир. Из них 172 семьи отметят новоселье до конца года.