Кражу сыра с предприятия раскрыли брянские полицейские

Кражу 46 килограммов сыра с предприятия раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Стародубе ранним утром внимание наряда полицейскии привлёк автомобиль Renault Logan, выехавший из лесополосы на улицу Краснооктябрьскую. Транспортное средство правоохранители остановили При осмотре они обнаружили в салоне 46 килограммов сыра.

41-летний водитель признался, что похитил товар с территории предприятия, на котором работает. Молочную продукцию он планировал оставить себе.

Ущерб составил 30 тысяч рублей. Похищенный сыр изъяли стражи порядка. Полицейские устанавливают обстоятельства кражи.