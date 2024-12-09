Кубок Защитников Отечества стартовал в Брянске

В День Героев Отечества в Брянском училище олимпийского резерва стартовал первый межрегиональный комплексный физкультурно-спортивный турнир среди ветеранов боевых действий «Кубок Защитников Отечества».

В соревнованиях участвуют команды Брянской, Орловской и Смоленской областей. Они будут состязаться в армрестлинге, стрельбе из электронного оружия, настольном теннисе и пауэрлифтинге. Кроме того, для участники турнира поучаствуют в круглом столе с брянскими спортсменами-паралимпийцами.

«Чтобы защитить нашу великую страну, нужно воспитывать настоящих мужчин, и именно спорт формирует человека как личность, воспитывает характер, помогает ставить цели и добиваться их, учит работать над собой. Главная задача наших героев, вернувшихся домой, — воспитание подрастающего поколения, показать на своем примере, что никогда нельзя сдаваться, падать духом, нужно всегда идти только вперед, к победе! И пока у нас есть такие герои, мы будем непобедимой страной!» — подчеркнул Александр Богомаз