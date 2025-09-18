Легендарный хоккеист поздравил Брянск с днём рождения, а губернатора Александра Богомаза с победой на выборах.

17 сентября Брянск отметил 1040-е со дня образования. Со знаменательной датой город в соцсетях поздравил трехкратный чемпион мира и лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ Александр Овечкина. Легендарный хоккеист а тот же день праздновал своё 40-летие. Разница в возрасте между Брянском и чемпионом мира составила 1000 лет.

«От всего сердца поздравляю прекрасный Брянск с днём рождения. Желаю городу и его жителям процветания, здоровья, счастья, благополучия и мирного неба. Отдельно поздравляю своего товарища Александра Васильевича с уверенной победой на выборах, которой он оформил уверенный хет-трик. Убеждён в дальнейшем развитии и процветания Брянщины», — подчеркнул Александр Овечкин.