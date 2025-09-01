Меленская школа отметила 80-летний юбилей

Брянский губернатор поздравил учеников и педагогов Меленской школы с 80-летним юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

1 сентября в Меленской школы Стародубского округа отметили не только День знаний, но и 80-летние со дня образования. Педагогов и учеников поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Среди выпускников Меленской школы Герой России, три губернатора, народный артист России, депутаты Государственной Думы. И это еще раз говорит о том, что не надо никуда ехать и искать лучших мест, у нас самая лучшая школа, педагоги и выпускники!» – подчеркнул глава региона.

Меленскую школу закончил Александр Богомаз и его дети, там работали его родители, а теперь учатся внуки. Глава региона подчеркнул, что знания полученные в этой школе позволяют поступать в лучшие вузы страны.