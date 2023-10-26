Мемориальную доску в память о военном открыли в школе Брянска

Мемориальную доску в память о погибшем на СВО военном открыли в школе №43 Брянска. Об этом рассказали в городской администрации.

Памятное мероприятие прошло в школе №43. Там торжественно открыли мемориальную доску в память о выпускнике Романе Медведько. Парень погиб на спецоперации.

Доску открыли родители Романа — Александр Николаевич и Наталья Александровна, а также его брат Михаил. Митинг завершился минутой молчания. Все участники возложили цветы к мемориальной доске.