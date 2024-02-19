Международная конференция по вопросам допобразования прошла в Брянске

На Международную конференцию по вопросам допобразования в Брянске участвовали делегации из Гомельской и Орловской областей, а также Брянки. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Международная научно-практическая конференция по вопросам дополнительного образования прошла в Брянске. На неё собрались более трёхсот человек. Также на мероприятие приехали представители образовательной сферы из Гомельской и Орловской областей, а также подшефного города Брянки.

В рамках конференции Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Гагарина подписал соглашение о сотрудничестве с Брянковским городским домом детского и юношеского творчества.