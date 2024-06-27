Международная научно-практическая конференция стартовала в Брянске

Международная научно-практическая конференция «Партизанское движение в годы Второй мировой войны» стартовала в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В Брянске проходит III международная научно-практическая конференция «Партизанское движение в годы Второй мировой войны». Её приурочили к празднованию Дня партизан и подпольщиков.
В пленарном заседании приняли участие депутаты, чиновники, представители профильных ведомств региона. Также на конференция приехали ведущие научные деятели и историки из Республики Беларусь, Абхазии и регионов России. Выступающие говорили о подвигах народа Советского Союза и геноциде в годы Великой Отечественной войны, а также о сохранение исторической памяти о партизанском движении.
«Немецкие захватчики в полной мере испытали на себе силу народного сопротивления. На Брянщине было организовано 139 партизанских отрядов, в которых воевали более 60 тысяч бойцов и командиров. Оккупанты вынуждены были считаться с движением народного сопротивления, как со вторым фронтом, в своем тылу. Одержать победу над сильным и коварным врагом мог только народ, поднявшийся на борьбу с захватчиками от мала до велика. Действовать в тылу врага и побеждать могли только те, кто искренне любит свою Родину и до конца предан ей», – подчеркнул вице-спикер брянского парламента Виталий Беляй.
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