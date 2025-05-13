Международный турнир по боксу стартовал в Брянске. Об этом сообщили региональном департаменте физкультуры и спорта.
Во Дворце единоборств имени Артема Осипенко в Брянске накануне стартовал международный турнир по боксу, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участвуют в нём сотрудники силовых ведомств России и Беларуси. Соревнования организовала Брянская региональная организация общества «Динамо». Три дня на большой арене Дворца единоборств сойдутся в поединках правоохранители из Брянска, Москвы, Московской и Белгородской областей, Гомеля и Могилева.
В церемонии открытия принял участие губернатор региона Александр Богомаз.
«Спорт учит человека трудиться, учит ставить цели, добиваться этих целей и идти вперед. Пожелал спортсменам красивых поединков, честной борьбы и победы сильнейшему, а кто проиграл, все равно должен стремиться выиграть следующий бой!» – подчеркнул Александр Богомаз.
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