Минимальный продуктовый набор подорожал в Брянской области

Больше всего цены выросли в областном центре.

Стоимость минимального продуктового набора в регионе увеличилась на 3,3% с декабря прошлого года. Такие данные представил Брянскстат. В конце января месячный набор продуктов стоил 5148,52 рубля.

Больше всего цены выросли в Брянске — на 3,45%. Стоимость составила 5201,43 рубля. В Навле стоимость увеличилась на 3%, до 4720,7 рубля, а в Новозыбкове – всего на 1,92%, до 4949,35 рубля.