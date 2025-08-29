Министр МЧС России передал брянским спасателям новую технику

Министр МЧС России передал брянским спасателям 56 единиц новой техники. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На Кургане Бессмертия в Брянске прошла церемония вручения новой техники спасателям. Участие в мероприятии приняли Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор региона Александр Богомаз. Группировка Брянского территориального пожарно-спасательного гарнизона получила от центрального ведомства 56 единиц современной специализированной техники.

«Каждый житель Брянщины знает, что в случае беды ему всегда придут на помощь настоящие профессионалы своего дела. Не менее важным при выполнении поставленных задач является оснащение образцами современного вооружения и специальной техникой. Каждая новая единица — это дополнительный шанс на спасение людей. Техника, которую мы сегодня передали пожарно-спасательным подразделениям региона, повысит эффективность работы наших оперативных служб и, несомненно, внесет значимый вклад в обеспечение безопасности населения», – подчеркнул Александр Куренков.