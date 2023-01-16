Министр промышленности оценил брянские тепловозы

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров оценил производство локомотивов на брянском заводе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заместитель Председателя Правительства — Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев вместе с губернатором региона посетили Брянский машиностроительный завод. Почётным гостям продемонстрировали новейшие разработки: маневровый тепловоз ТЭМ23 и магистральный грузовой локомотив 3ТЭ28. Денис Мантуров оценил весь цикл производства тепловозов. Его модернизацию завершили в прошлом году.

«Модернизацию производства получилось осуществить в том числе благодаря господдержке — Брянский машиностроительный завод получил два займа от ФРП в размере 775 млн рублей. В рамках проекта было закуплено оборудование, которое поможет предприятию наладить выпуск тепловоза новой модели — четырёхосного ТЭМ23», — подчеркнул вице-премьер.

Также Министр промышленности осмотрел цех по производству грузовых магистральных тепловозов БМЗ. Мощности завода позволяют сегодня производить 300 секций магистральных тепловозов и до 240 локомотивов маневровых тепловозов в год. Они успешно работают в разных климатических условиях.