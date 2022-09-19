Митинг «Мы этой памяти верны!» прошёл в Брянске

На Площади Воинской Славы в областном центре вспомнили защитников Отечества в честь 79-й годовщины со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В Брянске прошёл памятный митинг «Мы этой памяти верны!».На Площади Воинской Славы собрались ветераны, чиновники, представители силовых структур и общественных организаций, делегации городов-побратимов, гости из Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики.

«Пройдут годы, сменятся поколения, но этот день всегда будет почитаемым и уважаемым среди народа, потому что этот день – символ мужества, чести, доблести, отваги и самопожертвования. Это день памяти и скорби. Наши отцы, деды, прадеды не только защитили свою родную землю, освободили её от фашистов, но и освободили пол-Европы», – сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Глава региона напомнил, что более 200 тысяч брянцев сражались на фронтах Великой Отечественной войны, и более 60 тысяч – вели партизанскую борьбу в брянских лесах. Высокими наградами удостоены более 16 тысяч земляков.

«Сегодня Брянск восхищает и вдохновляет. Главное богатство города – это наши жители, которые своим созидательным трудом, любовью и заботой вносят огромный вклад в благополучие и процветание Брянска», – отметила глава города Брянска Марина Дбар.

Память Героев почтили минутой молчания. К стеле Воинской Славы возложили цветы.