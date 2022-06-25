Молодежный лагерь «Дружба» открылся в Белых Берегах

Участниками стала молодежь из Донбасса, Белоруссии и ЦФО.

В Белых Берегах в рамках Международного фестиваля «Славянское единство – 2022» открылся молодежный лагерь «Дружба».

Участниками стала молодежь из Донецкой и Луганской Народных Республики, в частности города Брянки, а также Республики Беларусь, регионов Центрального федерального округа Российской Федерации и Брянской области.

Для участников лагеря открылись площадки для обмена опытом в сфере государственной молодежной политики, волонтёрского движения, организации творческих событий и спортивных состязаний, а также военно-патриотического воспитания и пропаганды здорового образа жизни.