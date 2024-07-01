Брянские участники лагеря «Дружба» стали призёрами и победителями Спартакиады

Брянские участники международного молодёжного лагеря «Дружба» стали призёрами и победителями Спартакиады. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В рамках Международного молодёжного лагеря «Дружба-2024» в Брянской области прошла Спартакиада для участников. В соревнованиях участвовали команды из Брянки и других городов Луганской и Донецкой Народной Республики, Гомельской и Могилевской областей Республики Беларусь, регионов Центрального федерального округа и муниципальных образований Брянской области. Они соревновались в мини-футболе, волейболе, дартсе сдавали нормативы комплекса «ГТО».

Команда Брянской области стала первой в волейболе, мини-футболе и нормах ГТО. Серебряные награды брянским участникам достались в дартсе.

Победителей и призёров наградили на церемонии закрытия международного лагеря.